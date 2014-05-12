Лёгкие свиней планируют пересаживать людям

Пересадка человеку органов животных – это давняя мечта трансплантологов, ведь это позволило бы полностью решить проблему недостатка доноров. К сожалению, эта процедура гораздо сложнее трансплантации от человека, поскольку нет возможности преодолеть отторжение органа иммунной системой. Самый перспективный способ это сделать – изменить гены животного таким образом, чтобы клетки не распознавались иммунной системой человека как чужеродные, пишет Здоровье.

На днях стало известно, что биотехнологи собираются создать свиней с частично человеческими генами, чтобы пересаживать людям свиные легкие без опасности отторжения. Проект возглавил Крейг Вентер – амбициозный биолог, набравший особую известность после заявления о создании первого организма на основе искусственной ДНК, несмотря на то, что использованные в громком «прорыве» методы используются уже много лет генными инженерами по всему миру, и «искусственная ДНК» оказалась довольно несложно видоизмененной ДНК известного микроба. Работу над свиньей-донором Крейг Вентер планирует провести совместно с корпорацией, специализирующейся на поиске новых терапевтических методов борьбы с болезнями легких. Для получения органов, заведомо подходящих для пересадки, специалисты собираются переписать гены свиньи, которые ответственны за иммунный ответ.

Заболевания легких лидируют в списке болезней органов, которые поражают людей всех возрастов. Только в 2008 году, к примеру, инфекции легких и обструктивная болезнь дыхательных путей унесли 9,5 миллионов жизней во всем мире. Но число пересадок легких исчисляется по-прежнему в тысячах в год, к тому же подавляющее большинство операций проводится в Европе, США и Канаде, и совсем немного – в других странах. Сложно не только найти подходящего донора легких (по законодательству РФ любой погибший человек автоматически является донором органов, если не подписывал письменный отказ при жизни), но и сохранить легкие покойника в подходящем для пересадки состоянии.

Вентер оценивает временные затраты на создание в лаборатории клеток свиньи с генами человека и подсаживание клеток в организм свиньи в несколько лет. Плюс несколько лет на апробирование пересадок гуманизованных свиных легких и проверку безопасности процедуры. Возможно, уже в течение десятилетия мы станем свидетелями пересадок свиных легких людям?