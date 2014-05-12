Создан «умный» гель для заживления переломов костей

Американские биоинженеры создали гидрогель, который при температуре тела мгновенно превращается из жидкости в полутвердую массу, а спустя некоторое время начинает деградировать в необходимом темпе. Данные разработки, имеющей перспективы стать своеобразной внутренней шиной для сломанных костей, опубликованы в журнале Biomacromolecules, пишет Медпортал.ру.

Проблемой большинства современных биополимеров, реагирующих на изменение температуры, является их быстрое разрушение после затвердевания, что мешает полноценному заживлению переломов костей.

Ученые из университета Райса решили эту проблему, добавив в структуру молекул геля химические «сшивающие» компоненты. «Когда под воздействием температуры тела происходит загустение геля, начинается процесс его стабилизации», - объяснил главный автор исследования Брендан Уотсон (Brendan Watson).

В будущем созданный группой биоинженеров гель может стать материалом для опоры и восстановления поврежденных костей и других биологических тканей в человеческом организме. При комнатной температуре гидрогель представляет собой жидкость, которая при введении в тело превращается в гель, заполняющий и стабилизирующий свободное пространство до тех пор, пока в ходе естественного роста его не заменит биологическая ткань.