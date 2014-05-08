У потомков людей, переживших чуму, повысилась выживаемость

У людей, переживших «Черную смерть» — эпидемию чумы, охватившую в середине XIV века огромные территории в Европе, — повысилась выживаемость, говорится в статье американских ученых, опубликованной в научном журнале PLoS ONE, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли, проведя анализ скелетов, относящихся к разным временным периодам. Часть из людей, которым они принадлежали, жили до Черной чумы, другие — во время этой эпидемии, а еще одна группа — после.

По словам ученых, это объясняется тем, что снизилась численность населения и уровень жизни в целом улучшился. Подобная закономерность наблюдается после всех масштабных эпидемий.

Ранее исследователи предположили, что «Черную смерть» спровоцировала легочная, а не бубонная чума.