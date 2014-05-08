Индонезия заявила о вероятной первой жертве MERS-CoV

Медики индонезийской провинции Северная Суматра заявили о вероятной первой в стране жертве распространяющегося по миру с Ближнего Востока нового коронавируса MERS-CoV ("верблюжьего гриппа"), сообщает в среду газета Jakarta Globe.

Погиб 54-летний житель провинции, вернувшийся в страну на прошлой неделе после паломничества в Саудовскую Аравию, он скончался через два часа, после того как попал в больницу. "Мы подозреваем, что жертва была инфицирована MERS в связи с симптомами заболевания, включавшими трудности с дыханием и высокую температуру", — сказал Лухур Суросо (Luhur Soeroso), врач больницы имени Адама Малика в столице Северной Суматры городе Медане.

Семья покойного не дала медикам разрешения взять образцы тканей для анализа, добавил врач.

В карантинном отделении больницы также находится 50-летняя жительница Медана, которая тоже вернулась из Саудовской Аравии, сообщает в среду газета Jakarta Post. "У нее наблюдаются симптомы, заставляющие предположить заболевание MERS", — отметил Суросо.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 5 апреля 2014 года общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования людей MERS-CoV, который был впервые обнаружен в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии, составило 497 по всему миру, в том числе 131 с летальным исходом.

Случаи заболевания короновирусом до сих пор зарегистрированы в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Иордании, Кувейте, Египте, Йемене, Великобритании, Тунисе, Омане, Франции, Германии, Греции, Италии, Малайзии, Филиппинах и США. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Саудовской Аравии — 414, в том числе 115 с летальным исходом.

РИА Новости