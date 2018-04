Эволюционный отбор среди человечества продолжается

В последнее десятилетие было проведено множество исследований генома человека, но до недавних пор никто так и не мог однозначно ответить, работает ли эволюционный отбор сегодня? Анализы древней ДНК скелетов показывают, что геном продолжил развиваться даже с конца последнего ледникового периода, пишет Scienceblog.ru.

Анализ древней ДНК проводился антропологами из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце при сотрудничестве с генетиками из Университетского колледжа Лондона и группой археологов из Берлина и Киева. Вместе они сделали сенсационное заключение – эволюция продолжила оставлять значительный отпечаток на геноме человека даже в последние 5 000 лет. В результате этого воздействия произошло значительное изменение внешности современных людей в сравнении с людьми, жившими 5 000 лет назад.

Мы пользуемся косметикой, подбираем витамины для волос и всячески следим за своей внешностью, тогда как древний человек был лишен всех этих благ, из-за чего он выглядел не самым привлекательным образом в нашем понимании.

Детальное описание этого исследования опубликовано в последнем номере журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Данное исследование даст ученым возможность точно говорить, какие черты человеческого облика изменились под влиянием эволюционного отбора.