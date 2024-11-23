В Минздраве назвали сроки для тех, кто пропустил осмотр по уважительным причинам.

Статус инвалидности человека будет действовать до даты следующего оценивания. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения (Минздраве).

"Документы, выданные МСЭК, остаются в силе, а вместе с ними - все права, выплаты, льготы, отсрочки и социальные услуги. Если статус пожизненный, оценивание проходить не нужно", - уточнили в Минздраве.

Для кого нужен повторный осмотр

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Если осмотр должен был пройти в первой половине 2025 года - срок автоматически продлен на 6 месяцев от даты введения оценки повседневного функционирования, то есть до 30.06.2025.

В Минздраве отметили, что те, кто пропустил осмотр по уважительным причинам, должны пройти повторный осмотр до:

1 ноября 2025 года - мужчины 25-60 лет со 2 или 3 группой;

1 апреля 2026 года - все остальные категории.

Кому или при каких условиях можно не проходить оценивание в рамках повторного осмотра

людям с уже установленным пожизненным статусом лица с инвалидностью;

людям с тяжелыми нарушениями здоровья (онкология, полная слепота, потеря конечностей и т.д.).

тем, кто находится в зоне боевых действий или на оккупированных территориях.

военным и правоохранителям, которые проходят военную службу - до завершения службы.

Как все будет работать

Вместо МСЭК дело будет рассматривать экспертная команда в больнице.

Лечащий врач сформирует направление и дело в экспертную команду в электронной системе. Оценка будет проходить по новым правилам: электронные дела и документы, удобные места проведения оценки, меньше бюрократии.

Как будут устанавливать инвалидность после ликвидации МСЭК

С 1 января 2025 года в Украине начнет действовать обновленная система для установления инвалидности, которая заменит МСЭК. В Министерстве здравоохранения объяснили, как изменится процедура.

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