Питание до зачатия влияет на строение ДНК будущего ребенка - ученые

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины изучили уникальный "эксперимент природы" в сельской местности Гамбии, где зависимость населения от выращенных продуктов и сезонного климата накладывает отпечаток на структуру питания в дождливые и сухие сезоны.

Ученые сравнили две группы женщин: тех, кто забеременел в пик сезона дождей, и зачавших в пик сухого сезона. Измеряя концентрацию питательных веществ в крови, а затем анализируя образцы крови 2-8 месячных младенцев, исследователи обнаружили, что диета матери до зачатия оказала значительное влияние на свойства ДНК ее ребенка.

Гены наследуются непосредственно от родителей, однако их экспрессия управляется эпигенетическими изменениями в ДНК. К одной из таких модификаций относится маркировка генов с особыми химическими соединениями - метильными группами - которая приводит к прекращению экспрессии определенных генов. Такие соединения участвуют в обмене ключевых питательных веществ, включая фолиевую кислоту, витамины В2, В6 и В12, холин и метионин .

Исследователи обнаружили, что младенцы, зачатые в дождливые периоды, имели неизменно более высокие показатели метильных групп, которые были связаны с уровнем различных питательных веществ в крови матери. Сильные связи были обнаружены также между двумя группами веществ и индексом массы тела матерей, однако функциональные последствия этих эффектов пока не были выяснены.

По мнению профессора Эндрю Прентиса из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, конечная цель исследования заключается в определении оптимальной диеты для матери, которая позволила бы предотвратить дефекты процессов метилирования ДНК ребенка.

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