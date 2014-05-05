AstraZeneca не согласилась продать свои акции Pfizer за $106 млрд

AstraZeneca отвергла предложение о поглощении компанией Pfizer, оценившей британского производителя в 106 млрд долларов, пишет Drug Discovery&Development. Таким образом, уже третья попытка Pfizer купить AstraZeneca завершилась неудачей.

Еще в январе текущего года американская компания была готова заплатить по 46,61 фунтов (76,62 доллара) за каждую акцию AstraZeneca. Сейчас Pfizer увеличила цену до 50 фунтов (84 долларов), оценив таким образом шведско-британского производителя в 106 млрд долларов. Предлагаемая сумма на 32% выше котировок компании на закрытие рынка в четверг и на 39% — на закрытие рынка 3 января, когда было сделано изначальное предложение.

Однако, по мнению руководства AstraZeneca, предлагаемая сумма неадекватна реальной стоимости производителя. Как отмечают в компании, поглощение и его последствия могут негативно отразиться на процессе разработки перспективных лекарственных препаратов.

Возможная сделка между крупными международными производителями быстро приняла политическую окраску. Критики слияния опасаются, что оно повлечет за собой сокращение рабочих мест и снижения масштабности научных исследований в Великобритании. В связи с этими опасениями, руководство Pfizer направил премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону письмо, в котором пообещало сохранить значительное присутствие производителя в стране.

В настоящее время в штате AstraZeneca насчитывается более 51 тысячи сотрудников по всему миру. В прошлом году продажи компании составили 25,7 млрд долларов.

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