Учёные создали биологический "выключатель" для мозга

Он эффективно подавляет нейронную активность с помощью импульсов света. В 2005 году Карл Дейссерот выяснил, как "выключать" и "включать" отдельные клетки за счет света (метод оптогенетики), рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на The Independent. Данный подход лучше "включал" клетки. Но теперь можно эффективно и "выключать".

Для этого пришлось переделать светочувствительные белки. Точное "выключение" нейронных цепей позволит детально исследовать поведение человека, мышление и эмоции в связи с нейронными цепями. Одновременно с этим повышение чувствительности к свету в деле подавления активности дает возможность усилить потенциал мозга. Новая технология опирается на изменение 10 аминокислот в оптогенетическом белке, чувствительном к свету.

Скорость воздействия составляет миллисекунды. Это четкость уникального уровня. В перспективе "выключение" будет использоваться для лечения расстройств неврологического характера. Просто можно заблокировать проблемные части мозга с минимальными последствиями. Например, исследование активно поддерживает Мераб Кокайя из Лундского университетского госпиталя, специалист, занимающийся эпилепсией.