Кашель антибиотиками лечить нельзя, предупреждают врачи, которые провели исследование около 2000 пациентов из 12 стран ЕС. Оказалось, тяжесть симптомов и длительность болезни у больных, которые лечились антибиотиками от бронхита и кашля, длившегося более 28 дней, не отличалась от показателей группы плацебо (средства принимались в течение недели три раза в день).

Антибиотики не срабатывали даже с пожилыми пациентами (60 лет и старше). Однако, если подозревается пневмония, от антибиотиков отказываться все же нельзя. Пол Литтл из Университета Саутгемптона подчеркивает: лечение респираторных инфекций амоксициллином может навредить (неприятные побочные эффекты в виде диареи, сыпи, рвоты и бактериальная резистентность).

По словам экспертов, в большинстве случаев неострые респираторные инфекции проходят сами собой. Антибиотики здесь не нужны, ведь они спровоцированы вирусами. Между тем, многие пациенты просят выписать им антибиотики, полагая, что данные средства - синоним быстрого и эффективного лекарства.

Epidemiolog