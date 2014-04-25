Занятия спортом развивают не только мышцы, но и память человека

Ученые вновь доказали, что регулярные физические нагрузки позитивно сказываются не только на мышцах и сердечной деятельности, но и на работе мозга. Как пишет "Российская газета", группа исследователей изучила работу белка FNDC5, который особенно активно выделяется в мышцах во время занятий спортом. Проводя опыты на мышах, ученые обнаружили, что этот белок содержится не только в мышцах, но и в мозге животных.

В ходе дальнейшего эксперимента лабораторные мыши каждый вечер пробегали около пяти километров. Через месяц их показатели сравнили с теми грызунами, которые вели малоподвижный образ жизни. Как и ожидалось, у нетренированных мышей была большая масса, и в отличие от "бегунов" у них содержалось мало белка FNDC5 в участке мозга, отвечающем за обучение и память. Соответственно, у мышей-спортсменов показатель содержания белка был высок, что стимулировало соответствующие участки мозга.