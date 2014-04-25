Всемирный день борьбы с малярией: большинство летальных случаев - среди детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что Всемирный день борьбы с малярией, который был основан государствами - членами ВОЗ на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2007 г. и отмечается 25 апреля ежегодно, является шансом привлечь внимание общества к глобальным проблемам, необходимости проведения мер борьбы и профилактики малярии.

«Инвестировать в будущее. Победить малярию» таков лозунг Всемирного дня борьбы с малярией на период 2013-2015 гг.

Ежегодно возникает 300-500 млн. клинических случаев заболевания, из которых 80% связано с Африканским континентом. Большинство летальных случаев, особенно среди детей, также приходится на Африку, где ежедневно умирает около 3000 человек.

В 2012 г. в мире зарегистрировано около 207 миллионов случаев малярии, которые в 627 000 случаях закончились смертью.

Ориентировочно 3,4 миллиардов людей планеты живут в условиях риска заражения, в основном в Африке и Юго-Восточной Азии. Большинство случаев заражений малярией происходит на территории Африканского континента.

Экономические убытки от малярии достигают 40 млн ДАЛЕЕ (DALY - это год потерянного человеческой жизни.)

Эпидемическая ситуация по малярии в мире с каждым годом усложняется. По данным ВОЗ, существующая система эпиднадзора за малярией позволяет выявить лишь 14 % случаев от возможного общего количества.

ВОЗ сертифицировала, как страны свободны от малярии: Объединенные Арабские Эмираты (2007 г.), Марокко (2010 г.), Туркменистан (2010 г.), Армению (2011 г.). В 2012 году 52 страны мира уже на 75 %, находились на пути снижения заболеваемости малярией, как это было определено ВОЗ согласно планов до 2015 г. Однако, в 2013 г. передача малярии происходила в 97 странах мира.

Лицензированных вакцин против малярии на сегодня не существует. На конечных стадиях разработки находится вакцина против P.falciparum, известная как RTS,S/AS01. Данная вакцина проходит оценку в рамках масштабного клинического испытания в 7-ми странах Африки. Ориентировочные сроки относительно рекомендаций к использованию этой вакцины будут получены в 2015 г.

По данным специалистов Государственного учреждения «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Украины», в Украине, после ликвидации местной малярии в 1960 г., имеют место только привозные случаи этого заболевания. За период 2011-2013 годов имели место 220 случаев завозной малярии, из них среди граждан Украины - 70,9%, иностранцев - 29,1%.

В 2013 г. в Украине было зарегистрировано у граждан 78 случаев завозной малярии с 4 летальными последствиями от тропической малярии. Наибольшее количество случаев была выявлена в г. Киеве - 14; Харьковской области и ГУ ГСЭС на водном транспорте - по 7; АР Крым, Запорожской области - по 5; Донецкой, Житомирской, Одесской областях и г. Севастополе - по 4; Винницкой, Николаевской, Сумской областях - по 3; Днепропетровской, Киевской, Львовской, Херсонской, Черкасской областях - по 2; Луганской, Полтавской, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской областях - по 1.

Чаще всего болели лица в возрасте от 21 до 50 лет (70,5 % от всех больных). Среди заболевших было 68 мужчин и 10 женщин, которые по роду деятельности являются рабочими, летчиками, моряками, студентами.

Случаи заболевания малярией оказывались в течение всего года.

По рекомендациям ВОЗ «Международные поездки и здоровье», лицам, которые планируют посетить эндемичные по малярии страны, следует запомнить следующие правила:

быть осведомленным относительно риска заражения, инкубационного периода, основных симптомов малярии;

беречься от укусов комаров;

принимать противомалярийные препараты с целью личной профилактики;

немедленно обращаться к врачам в случае появления лихорадки, с целью своевременного установления диагноза «малярия» и назначение схемы лечения.

В случае заболевания, любого повышения температуры во время пребывания на опасных территориях или после возвращения, следует обратиться к врачу.