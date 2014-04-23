Преступное поведение не связано с психическими заболеваниями - ученые

Исследователи проанализировали 429 преступлений, совершенных 143 правонарушителями с тремя основными видами психических заболеваний и обнаружили, что лишь 3% преступлений были непосредственно связаны с симптомами тяжелой депрессии, 4 % - с симптомами шизофрении и 10 % - с симптомами биполярного расстройства, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Medical Insider.

Исследование было проведено в Миннеаполисе, в нем участвовали осужденные с диагностированными психическими расстройствами. Исследование не обнаружило в большинстве случаев прямой связи между преступным поведением и симптомами психического заболевания. Две трети преступников с симптомами психических заболеваний, совершили преступления по другим причинам, например, бедность, безработица, бездомность и токсикомания.

В Соединенных Штатах более 1,2 миллиона человек с психическими заболеваниями находятся в местах заключения. Преступление считается связанным с симптомами психического заболевания, если именно эти симптомы привели к преступлению. Некоторые участники эксперимента описали свое настроение во время преступления как "маниакальное", даже если они, возможно, просто были злы или злоупотребляли наркотиками и алкоголем.