Напитки могут напрямую влиять на качество сна, поэтому важно понимать, что именно стоит пить вечером, а чего лучше избегать.

Небольшая чашка теплого чая вечером считается хорошим способом расслабиться после напряженного дня и настроиться на сон. Однако не все чаи одинаково влияют на организм: одни помогают успокоиться, а другие, наоборот, могут мешать засыпанию. О том, какой чай помогает уснуть и за какое время до сна его рекомендуется пить, пишут эксперты из портала Yahoo Life.

Какой чай лучше пить на ночь - популярные варианты

По мнению диетолога Лены Бакович, при выборе напитка перед сном важно отдавать предпочтение травяным чаям без кофеина. Их эффект может различаться у разных людей, но именно отсутствие стимулирующих веществ делает их более безопасными для вечернего употребления.

Лавандовый чай - польза для сна

Видео дня

Лаванда хорошо известна своим успокаивающим запахом, который часто используют в средствах для стирки постельного белья, а также свечах и прочих ароматизаторах для сна. При этом ее можно употреблять и в виде чая. По словам специалиста, лавандовый чай может снижать уровень стресса и способствовать расслаблению, что в итоге облегчает засыпание.

Мятный чай на ночь - польза и вред

Мятный чай часто пьют после еды, так как он помогает пищеварению, но его действие не ограничивается этим. Согласно исследованию из журнала MDPI, если выпить мятный чай перед сном, это также поспособствует расслаблению мышц и создаст ощущение спокойствия. Бакович отметила, что мятный чай может быть особенно приятным вечерним напитком в конце дня.

Можно ли пить чай перед сном - рекомендации врачей

Перед тем как перейти к лидеру списка, важно уточнить: даже чаи, которые обычно рекомендуют для сна, могут подходить не всем. Например, мятный чай на ночь у людей с повышенной чувствительностью часто расслабляет клапан между желудком и пищеводом, из-за чего кислота может попадать обратно в пищевод и вызывать изжогу.

Ромашковый чай на ночь - польза

Многие эксперты считают, что лучший чай перед сном - это ромашковый, и Бакович не стала оспаривать это утверждение: по ее словам, ромашковый чай содержит большое количество антиоксидантов, которые действительно могут помогать при проблемах со сном. В частности, речь идет об апигенине – веществе, которое оказывает мягкое седативное действие на человека.

Также ряд исследований из Национальной библиотеки медицины США показывают, что ромашковый чай на ночь может улучшать качество сна и общее самочувствие в течение дня у людей с бессонницей.

Почему нельзя пить зеленый чай на ночь

Как подчеркнула диетолог, классические кофеиносодержащие чаи, в том числе зеленый и черный, могут негативно влиять на засыпание, поскольку даже небольшое количество кофеина нарушает качество сна.

Поэтому, по ее словам, большинству людей стоит исключать подобные напитки не позднее чем за 4–6 часов до сна, тогда как травяные варианты можно пить ближе к ночи, учитывая общее количество выпитой жидкости, конечно.

И хотя такое же "окно чувствительности" в 4-8 часов до сна подтверждают и исследования Оксфордского университета, точное время - как и то, можно ли пить чай на ночь в принципе - зависит от индивидуальных особенностей организма, поэтому лучше ориентироваться на личный опыт.

Под конец эксперт порекомендовала использовать правило 10–3–2–1–0: за 10 часов до сна исключать кофеин, за 3 часа - тяжелую пищу, за 2 часа - заканчивать работу, за 1 час - избегать экранов, а 0 означает отсутствие алкоголя перед сном.

Вас также могут заинтересовать новости: