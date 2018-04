Женщины тяжелее переносят несчастную любовь, чем мужчины

Мужчины и женщины по-разному реагируют на неудавшиеся взаимоотношения, причем не только во взрослой жизни, но и в подростковом возрасте. Исследование с участием более 5300 школьников показало, что девушки переносят неудачный опыт взаимоотношений с противоположным полом более болезненно, чем юноши, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India, ссылаясь на публикацию в журнале Journal of Health and Social Behavior.

Ее автором является доцент кафедры социологии в Университете Нью-Мексико Брайан Сольер. Он руководствовался данными, полученными в ходе опроса, когда школьникам предлагалось поделиться своими представлениями об "идеальных" отношениях с помощью карточек, на которых изображались их различные этапы - от поцелуя до секса. Школьникам также предлагалось разместить эти события в том порядке, в котором, по их представлениям, они должны происходить.

Через год исследователи провели повторный опрос с той разницей, что теперь учащихся попросили воспроизвести с помощью карточек те отношения, которые у них случились за прошедшее время. Оба раза ученые проводили исследования психического здоровья школьников.

Как выяснилось, последствия несчастной любви для психического здоровья девочек оказались более серьезными, чем у мальчиков. У школьниц, переживших несчастную любовь, выявили повышение риска развития психических расстройств, в том числе высокий риск тяжелой депрессии, мыслей о суициде и попыток суицида.

По мнению Сольера, такая реакция связана с особой значимостью романтических отношений для идентичности девушек, в отличие от юношей. "Романтические отношения тесно связаны с тем, как девушки думают о себе - хорошо или плохо, поэтому негативный опыт является для них особенно разрушительным в плане эмоционального благополучия", - поясняет ученый. В то же время, по его словам, для идентичности мальчиков романтические отношения не так важны, поэтому они переживают сердечные неудачи проще.