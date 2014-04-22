Белорусов призвали к активному образу жизни и здоровому питанию

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов не только не травить себя иностранными продуктами, но и отказаться от традиционного «отечественного» сочетания картошки с мясом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Лукашенко сказал, обращаясь с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Я, конечно, многое и сам попробовал. Но вы меня извините, зачем есть мясо с картошкой? Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать?», - возмутился Лукашенко.

Он с сожалением констатировал, что в стране не ценится здоровый образ жизни. «Спортом мы не хотим заниматься, жрем абы что и как попало. Сами себя травим», - отметил Лукашенко.

Он считает, что «есть надо только свои продукты, ни в коем случае не надо питаться иностранным».