Врачи жалуются на интернет: он вырастил новое поколение самодиагностов

У современной медицины появился новый злейший враг - интернет. Об этом говорят результаты опроса, проведенного среди медиков. Они отмечают, что в мире растет число людей, использующих Сеть для поиска симптомов и даже для самолечения.

Это новое поколение ипохондриков доверяет интернет-форумам больше, чем специалистам, что серьезно осложняет их взаимодействие и, как следствие, работу последних, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Интернет-издание ссылается на недавний опрос, проведенный в 27 городах. В нем приняли участие 650 врачей. 44% из них заявили, что их пациенты "перегружены медицинской информацией", которую черпают в Сети. 37% сообщили, что многие пациенты считают себя экспертами в медицине.

Половина опрошенных врачей призналась, что с распространением интернета их взаимодействие с пациентами стало более "трудным". При этом подавляющее большинство (более 90%) медиков сообщило, что сравнивая свои симптомы по Сети, пациенты склонны предполагать у себя наихудшие из возможных недугов.