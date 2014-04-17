Как избежать усталости при выполнении работы

Заинтересованность в том деле, которое человек выполняет, помогает достичь успеха и не устать, утверждают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Journal of Experimental Social Psychology, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли, проведя исследование, в котором приняли участие 153 студента.

Участников исследования заставили выполнять ряд интеллектуальных задач и физических упражнений, основываясь на анкетировании, которое должно было показать их приоритеты.

Когда задача соответствовала приоритету, участник выполнял ее, уставая меньше, чем его коллеги, что и позволило ученым сделать упомянутый вывод.