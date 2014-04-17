Паралич конечностей можно обратить вспять

Паралич, даже частичный, полностью меняет жизнь человека. Парализованный не только учится заново выполнять все простые действия, но испытывает потерю независимости, серьезный эмоциональный и физический стресс; страдают все системы органов. Группе ученых удалось обратить паралич вспять за счет электрических сигналов, пропускаемых через спинной мозг. В пилотном исследовании участвовали всего четыре пациента, но при этом у всех восстановилась способность управлять ногами, пишет Здоровье.

Исследование было проведено в Университете Луисвилля, США. Среди авторов публикации также есть российский физиолог Юрий Герасименко, специалист по проблемам потери способности к движению, заведующий лабораторией физиологии движения Института Физиологии им. Павлова. Первоначально технология стимуляции нервных путей в спинном мозге была создана для уменьшения боли в спине. Постепенно модифицируя методику, ученые адаптировали ее для применения при лечении парализованных конечностей.

Терапия заключается в пропускании тока через позвоночник. Электроды хирургически имплантированы в позвоночник и удаленно стимулируются электрическим током. В результате четыре человека, которые были много лет полностью парализованы ниже талии, смогли начать двигаться. Во время работы стимулятора электрический ток, проходящий через позвоночник, активировал нервы, в результате чего пациенты смогли произвольно шевелить пальцами ног, сгибать ноги в голеностопе и в колене.

До сих пор считалось, что при параплегии, параличе обоих конечностей, каналы связи между головным мозгом и мышцами конечностей разрушаются необратимо. Единственным способом вернуть подвижность, таким образом, остается выращивание новых нервов, а это современная медицина еще не умеет делать эффективно. Однако в данном эксперименте стимуляция током позволила восстановить проводимость нервных путей, а значит, ситуация с параличом не так безнадежна, как мы полагали раньше.

У всех четверых мужчин восстановились не только движения ног, но и функции контроля над мочевым пузырем, эрекция, контроль над опорожнением кишечника – эти функции также страдают при параплегии. Восстановилась саморегуляция артериального давления и температуры тела ниже места поражения. Вегетативные функции заработали и при выключенном стимуляторе спинного мозга – таким образом, тренировка электрическим током, по-видимому, восстановила многие нервные центры в спинном мозге.

Электростимуляция в сочетании с физиотерапией и программой реабилитации позволила пациентам в прямом смысле слова встать на ноги – впервые за многие годы болезни. Результаты поразили и исследователей, и пациентов, и их семьи, ведь впервые тяжелый паралич, не поддающийся физиотерапии, удалось обратить вспять. Новый метод позволяет сказать: паралич – это не приговор. Ученые планируют опробовать электростимуляцию для парализованных рук и расширить применение технологии.