Паралич конечностей можно обратить вспять
Группе ученых удалось обратить паралич вспять за счет электрических сигналов, пропускаемых через спинной мозг
Паралич, даже частичный, полностью меняет жизнь человека. Парализованный не только учится заново выполнять все простые действия, но испытывает потерю независимости, серьезный эмоциональный и физический стресс; страдают все системы органов. Группе ученых удалось обратить паралич вспять за счет электрических сигналов, пропускаемых через спинной мозг. В пилотном исследовании участвовали всего четыре пациента, но при этом у всех восстановилась способность управлять ногами, пишет Здоровье.
Исследование было проведено в Университете Луисвилля, США. Среди авторов публикации также есть российский физиолог Юрий Герасименко, специалист по проблемам потери способности к движению, заведующий лабораторией физиологии движения Института Физиологии им. Павлова. Первоначально технология стимуляции нервных путей в спинном мозге была создана для уменьшения боли в спине. Постепенно модифицируя методику, ученые адаптировали ее для применения при лечении парализованных конечностей.
Терапия заключается в пропускании тока через позвоночник. Электроды хирургически имплантированы в позвоночник и удаленно стимулируются электрическим током. В результате четыре человека, которые были много лет полностью парализованы ниже талии, смогли начать двигаться. Во время работы стимулятора электрический ток, проходящий через позвоночник, активировал нервы, в результате чего пациенты смогли произвольно шевелить пальцами ног, сгибать ноги в голеностопе и в колене.
До сих пор считалось, что при параплегии, параличе обоих конечностей, каналы связи между головным мозгом и мышцами конечностей разрушаются необратимо. Единственным способом вернуть подвижность, таким образом, остается выращивание новых нервов, а это современная медицина еще не умеет делать эффективно. Однако в данном эксперименте стимуляция током позволила восстановить проводимость нервных путей, а значит, ситуация с параличом не так безнадежна, как мы полагали раньше.
У всех четверых мужчин восстановились не только движения ног, но и функции контроля над мочевым пузырем, эрекция, контроль над опорожнением кишечника – эти функции также страдают при параплегии. Восстановилась саморегуляция артериального давления и температуры тела ниже места поражения. Вегетативные функции заработали и при выключенном стимуляторе спинного мозга – таким образом, тренировка электрическим током, по-видимому, восстановила многие нервные центры в спинном мозге.
Электростимуляция в сочетании с физиотерапией и программой реабилитации позволила пациентам в прямом смысле слова встать на ноги – впервые за многие годы болезни. Результаты поразили и исследователей, и пациентов, и их семьи, ведь впервые тяжелый паралич, не поддающийся физиотерапии, удалось обратить вспять. Новый метод позволяет сказать: паралич – это не приговор. Ученые планируют опробовать электростимуляцию для парализованных рук и расширить применение технологии.