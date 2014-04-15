Соцсети внушают женщинам недовольство своим телом

Популярность социальных сетей вынуждает ученых проводить все новые и новые исследования о том, какое влияния они оказывают на человека. Большинство выводов экспертов пока, увы, не утешительные. Особенно это касается женщин.

Так, по данным ученых, использование дамами социальной сети Facebook негативно сказывается на их самооценке и, в частности, на восприятии собственной фигуры, передает Meddaily.ru со ссылкой на HealthDay News.

Специалисты опросили 881 студентку и выяснили, что в среднем каждая из них проводила в соцсети около 80 минут в день. Чаще всего девушки читали френд-ленту и разглядывали фотографии других пользовательниц.

При этом чем дольше они находились в соцсети, тем выше была вероятность того, что они начинали сравнивать себя с другими. Причем сравнение это было отнюдь не в их пользу.

При том, что средний вес участниц исследования составил 67,59 кг, они хотели весить меньше примерно на 9 кг. В среднем, девушки хотели достичь идеального веса около 58,97 кг.

Такие результаты были особенно характерны для девушек, которые пытались похудеть. Те же, кто не стремился к этому, отличались более высокой самооценкой после просмотра фотографий в соцсети.