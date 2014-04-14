На юге Китая от птичьего гриппа H7N9 скончались три человека

В южно-китайской провинции Гуандун от птичьего гриппа H7N9 скончались еще три человека, также выявлены четыре новых заболевших этим вирусом. Об этом в конце прошлой недели сообщал ИТАР-ТАСС. В одной только провинции Гуандун с начала 2014 года заболели 102 жителя. Из них умерли 32, а 60 - выздоровели. В общей сложности в КНР за первые три месяца этого года от птичьего гриппа скончались около 100 человек, пишет Meddaily.ru.

По данным китайского Государственного комитета по делам здравоохранения, в марте было зарегистрировано снижение числа инфицированных. Если в январе грипп H7N9 поразил 127 человек, а в феврале - 99 человек, то уже в марте птичий грипп этого штамма был диагностирован всего у 24 человек.

Первые случаи заражения гриппом H7N9 были зафиксированы в Китае в апреле 2013 года. До сих пор нет достоверных сведений о том, что этот штамм передавался от человека человеку.