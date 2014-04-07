Седативные и снотворные препараты повышают риск смерти

Специалисты из университета Уорвика установили, что препараты против тревожности и бессонницы значительно повышают риск смерти. Результаты исследований показали, что некоторые успокаивающие лекарства или снотворные средства повышают риск смерти в два раза.

Поэтому стоит с огромной осторожностью использовать указанные препараты. Их побочные эффекты крайне опасны. Профессор Скотт Вейч заявляет, что речь не идет о том, что эти препараты неэффективны. Но они вызывают у всех пациентов привыкание и зависимость. Именно поэтому нужно сделать все, чтобы сократить продолжительность приема.

Также существуют альтернативные способы лечения – когнитивная поведенческая терапия, к примеру. При таком способе лечения пациенты не пострадают от побочных эффектов самих лекарств.

Стоит помнить, что опасность препаратов полностью доказана, несмотря на то, что в расчет брались все возможные сторонние факторы, такие как курение, возраст, употребление алкогольных напитков, назначение иных лекарств, расстройства сна, социально-экономический статус и иные факторы.

med2.ru