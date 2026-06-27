Нутрициолог рассказала, стоит ли переплачивать за сублимированные фрукты и чем они отличаются от сушеных и замороженных.

Сублимированные фрукты и ягоды в последние годы стремительно набирают популярность среди сторонников здорового питания. В то же время их стоимость часто значительно превышает цену замороженных или сушеных аналогов, из-за чего у многих возникает вопрос - действительно ли такая переплата оправдана.

Нутрициолог, диетолог и основательница центра Healthy Way Иоанна Лукянчук рассказала в комментарии УНИАН, что такое сублимированные фрукты – как делают их ведущие производители, насколько хорошо они сохраняют полезные вещества и как выбрать качественный продукт.

Что такое сублимированные фрукты – отличие от сушеных и замороженных

Специалист отметила, что сублимация, или лиофилизация, является одним из самых современных и бережных способов консервирования пищевых продуктов. В отличие от традиционной сушки или обычной заморозки, этот метод позволяет максимально сохранить исходные свойства ягод и фруктов.

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Объясняя, как производят сублимированные фрукты, она отметила, что весь процесс проходит в два этапа: сначала сырье быстро замораживают до очень низких температур, а затем помещают в специальную вакуумную камеру, где лед сразу переходит в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Именно благодаря такой технологии удается сохранить структуру, вкус, аромат и цвет продукта.

При этом, как подчеркнула Лукянчук, традиционная сушка и сублимация по-разному влияют на продукты:

"В отличие от обычной сушки, которая разрушает клеточную структуру и выпаривает влагу вместе с витаминами, сублимация просто удаляет до 98% воды, оставляя невесомый и хрупкий каркас плода",

Обычная заморозка, в свою очередь, сохраняет влагу в виде кристаллов льда, которые могут повреждать клеточные структуры.

Соответственно, более высокая стоимость сублимированных ягод объясняется сложностью производства и необходимостью использования специального дорогостоящего оборудования. Кроме того, для получения примерно одного килограмма готового продукта производителям требуется переработать около 8–10 килограммов свежего сырья.

Насколько полезны сублимированные продукты – плюсы и минусы

Оценивая влияние различных способов обработки на пищевую ценность, нутрициолог подчеркнула, что каждый метод в той или иной степени изменяет состав продукта. В то же время именно сублимация позволяет сохранить наибольшее количество полезных веществ.

"Сублимация практически полностью (на 95–98 %) сохраняет витамины, включая крайне нестабильную аскорбиновую кислоту, а также ценные ферменты и антоцианы. Даже естественный аромат и цвет остаются неизменными".

По ее словам, обычная заморозка тоже неплохо сохраняет питательные вещества, однако при последующей разморозке значительная часть водорастворимых витаминов и минералов неизбежно вытекает вместе с соком через повреждённые кристаллами льда клеточные оболочки.

В свою очередь, классическая сушка считается более агрессивным способом обработки, поскольку высокие температуры разрушают часть витамина С и антиоксидантов. Кроме того, из-за потери влаги в сухофруктах повышается концентрация природных сахаров на 100 граммов продукта.

Поэтому, если оценивать продукты по способности сохранять исходные свойства, то, по мнению эксперта, лучшими вариантами остаются сублимированные и качественно замороженные плоды. Более того, она отметила, что с точки зрения пищевой ценности сублимированные продукты можно даже назвать "концентратом полезных веществ":

"В процессе обработки из них удаляется почти вся вода, благодаря чему в 100 граммах продукта содержится значительно больше питательных веществ и калорий, чем в таком же количестве свежих ягод или фруктов".

Нутрициолог также обратила внимание на то, что в процессе производства сублимированные фрукты не подвергаются воздействию высоких температур, поэтому природные сахара в них не претерпевают таких изменений, как при обычной сушке.

И хотя именно замороженные продукты больше всего напоминают свежие по консистенции и содержанию влаги, сублимированные, в свою очередь, отличаются значительно более длительным сроком хранения.

Как включить сублимированные ягоды в рацион – стоят ли они своих денег

Говоря об использовании сублиматов в повседневном рационе, Лукянчук посоветовала рассматривать их как полезное дополнение к основному питанию, а не полную замену свежим фруктам и ягодам.

Например, по ее мнению, они идеально подходят для того, чтобы обогатить утреннюю кашу, натуральный йогурт, творог или смузи, придавая блюду хрустящую текстуру и яркий вкус.

При этом она подчеркнула, что из-за отсутствия влаги рекомендуемые пропорции несколько меняются:

"Всего 10–15 граммов сублимированных ягод эквивалентны примерно 100–150 граммам свежих, и такой небольшой горсти в день вполне достаточно для взрослого человека".

Что касается целесообразности переплаты, эксперт отметила, что все зависит от конкретных потребностей. Так, например, для ежедневного зимнего рациона качественная заморозка остается доступным и вполне полноценным вариантом.

Зато сублимированные фрукты – это полезный выбор во время путешествий, когда нет возможности пользоваться холодильником, а также в случаях, когда важны длительное хранение, удобство или кулинарная эстетика.

Отдельно нутрициолог посоветовала внимательно читать состав таких товаров, поскольку некоторые производители пытаются замаскировать кислое или недозрелое сырье с помощью сахарного сиропа еще до начала обработки:

"Во-первых, на этикетке качественного продукта должен быть указан только один ингредиент, например "100% сублимированная малина". Во-вторых, правильный сублимат всегда очень легкий и ломкий – он должен без труда растираться пальцами в порошок".

Если же в составе указаны другие вещества, в частности, сахар, масло или консерванты вроде диоксида серы, а сама ягода кажется плотной, липкой, тягучей или имеет слишком сладкий привкус без характерной естественной кислинки, это может свидетельствовать о дополнительной обработке сиропом или карамелизации.

справка Иоанна Лукьянчук Нутрициолог, диетолог, основательница центра Healthy Way, член совета директоров Международного дипломатического альянса Успешно завершила обучение, после чего открыла собственную практику, помогая людям решать различные проблемы со здоровьем и образом жизни. Основала центр диетологии, нутрициологии и психотерапии HealthyWay, где сегодня команда специалистов успешно работает по авторским методикам, помогая людям становиться здоровее и счастливее.

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