Потепление на севере Атлантического океана приведет к экстремальным зимам в США и Европе
12:19, 03 апреля 2014Зарубежные новости
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Потепление даже на 1,5°С приведет к катастрофически холодным зимам. Изменения подобного рода могут произойти в ближайшие 10–15 лет
Фото: o-planete.ru
Потепление на севере Атлантического океана приведет к экстремальным зимам на восточном побережье США и в Европе, утверждают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Environmental Research Letters, пишет Газета.ру.
К такому выводу они пришли, изучая Североатлантическую осцилляцию — непостоянство климата на севере Атлантического океана, которое проявляется прежде всего в изменении температуры морской поверхности.
В частности, им удалось установить, что потепление даже на 1,5°С приведет к катастрофически холодным зимам в США и Европе.
По мнению ученых, изменения подобного рода могут произойти в ближайшие 10–15 лет.
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