Потепление на севере Атлантического океана приведет к экстремальным зимам в США и Европе

Потепление на севере Атлантического океана приведет к экстремальным зимам на восточном побережье США и в Европе, утверждают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Environmental Research Letters, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли, изучая Североатлантическую осцилляцию — непостоянство климата на севере Атлантического океана, которое проявляется прежде всего в изменении температуры морской поверхности.

В частности, им удалось установить, что потепление даже на 1,5°С приведет к катастрофически холодным зимам в США и Европе.

По мнению ученых, изменения подобного рода могут произойти в ближайшие 10–15 лет.