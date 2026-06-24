4 добавки, которые могут повредить печень: предупреждение от врачей

По совету специалистов, сначала стоит проверить, действительно ли вам нужны добавки.

Четыре добавки, которые продаются в обычных аптеках как абсолютно безвредные, на самом деле имеют документально подтвержденную связь с серьезными поражениями печени. Об этом предупреждают диетологи и гепатологи в материале издания EatingWell.

По данным базы LiverTox Национального института диабета, травяные и диетические добавки уже вызывают более 16% всех зафиксированных случаев медикаментозного поражения печени в США – и эта доля продолжает расти.

Экстракт зеленого чая: чашка – безопасна, капсула – нет

Зелёный чай в виде напитка и в виде добавки – это два совершенно разных продукта. Одна капсула экстракта может содержать в 3–4 раза больше активного вещества EGCG, чем заваренный чай.

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"Европейское управление по безопасности пищевых продуктов определило 800 миллиграммов EGCG в день как порог, при превышении которого повышение уровня печеночных ферментов становится измеримой проблемой", – отметила диетолог Сэмми Петерсон.

Согласно данным LiverTox, экстракт зеленого чая связывают с большим количеством задокументированных случаев поражения печени, чем почти любая другая травяная добавка.

Витамин А в больших дозах: незаметно накапливается и не выводится

В отличие от витаминов С или В, витамин А жирорастворим – организм не выводит его избыток, а накапливает.

"Со временем избыточное количество может вызвать токсичность, воспаление и даже прогрессирование фиброза", – предупреждает Петерсон.

По словам врача Джея Лутара, допустимый верхний предел – 3 000 мкг RAE (10 000 МЕ) в сутки из всех источников вместе взятых. В тяжелых случаях передозировка может привести к необратимому циррозу. Авторы исследования, опубликованного в StatPearls, подчеркивают: большинство людей уже получают достаточно витамина А с пищей – из яиц, молочных продуктов, оранжевых овощей.

Куркума с черным перцем: популярная формула с неожиданным эффектом

Куркуму хвалят за противовоспалительные свойства, но именно сочетание её экстракта с чёрным перцем стало одной из наиболее хорошо изученных тем.

Диетолог Джилл Макнатт объясняет:

"Пиперин – активное соединение экстракта черного перца – подавляет способность печени расщеплять куркумин, что приводит к потенциально токсичным уровням".

Как сообщает журнал The American Journal of Medicine, с 2017 года Национальная сеть мониторинга лекарственных поражений печени зафиксировала 6 из 10 случаев, связанных с куркумой, включая один летальный исход от острой печеночной недостаточности.

Ашваганда: даже один случай трансплантации

Ашваганду принимают для борьбы со стрессом и улучшения сна. Однако, как указано в базе данных LiverTox, зафиксировано несколько подтвержденных случаев поражения печени, связанных с этой добавкой, – по крайней мере один из них завершился трансплантацией органа.

"Если вы принимаете ашваганду и замечаете такие симптомы, как усталость, тошнота, темная моча или пожелтение кожи или глаз – прекратите прием и немедленно обратитесь к врачу", – подчеркивает Макнатт.

Что делать вместо этого

Специалисты сходятся во мнении относительно нескольких простых правил.

Прежде всего – проверить уровни в крови, а не принимать наугад. Добавки имеют смысл только при подтвержденном дефиците – именно тогда их польза наиболее доказана, как отмечает врач Лутар.

Искать на упаковке знаки подтверждения качества – NSF International, USP или Informed Sport. Они свидетельствуют о том, что состав соответствует заявленному, а продукт не содержит посторонних примесей. И главное – всегда консультироваться с врачом перед началом приема, особенно если есть хронические заболевания.

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