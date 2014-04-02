Безопасные пластиковые бутылки будут изготовлять из водорослей

На смену вредной пластиковой бутылке придет емкость для напитков, изготовленная из натуральных водорослей. Причем такие бутылки можно будет съесть, пишут Подробности со ссылкой на lenta-ua.net.

Бутылка Ooho, предназначенная для воды, создана на основе морских водорослей.

Разработали ее три лондонских дизайнера. Студенистая мембрана изготовлена из хлорида кальция и альгината натрия. Сферы бутыли сформировали с помощью технологии гелификации. Такой метод часто используется для приготовления продуктов питания.

Как отмечают создатели уникальной емкости, бутылка Ooho получается растворимой и гигиенической. Причем ее стоимость при массовом изготовлении будет равна всего двум центам. Бутылка получила награду выставки промышленного дизайна Lexus Design Award 2014. Планируется, что бутылка поступит в продажу уже в этом году.

Ежегодно в мире производят 50 миллиардов пластиковых бутылок, которые практически не утилизируются.

В их состав входят вредные вещества, а бутылка Ooho, формой напоминающая каплю, прочна, гигиенична, быстрорастворимая и даже съедобна.