Врачи: много мяса - мало здоровья

Длительный эксперимент доказывает, что чрезмерное потребление животных белков создает серьезные проблемы: после 50 лет лучше отказаться от бифштекса, пишет Сильвия Бенчивелли в статье, напечатанной в газете La Repubblica.

"В определенном возрасте чрезмерное потребление мяса становится таким же вредным, как курение: возрастает риск возникновения опухолей. Животный белок приводит к ухудшению здоровья. Это доказало исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Cell Metabolism. Исследование, в котором приняли участие более 6 тысяч человек в возрасте старше 50 лет, проводили американские и итальянские ученые", - пишет автор статьи.

За участниками эксперимента наблюдали 18 лет. Группа был поделена на три категории: с низким, средним и высоким потреблением белка (велся подсчет калорий, получаемых от бифштексов и сыра за день). Было отмечено, что у любителей мяса риск заболеть раком в четыре раза выше, чем у тех, кто редко ест мясо. Приблизительно в такой же пропорции увеличивается риск у тех, кто выкуривает по пачке сигарет в день, по сравнению с теми, кто вовсе не курит. Кроме того, у "мясоедов" было зафиксировано увеличение смертности на 75% по сравнению с теми, кто употреблял мясо умеренно.

Инопресса