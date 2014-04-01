Сколько овощей и фруктов нужно съедать, чтобы быть здоровым

Рацион, богатый овощами и фруктами, снижает показатели ишемической болезни сердца, особенно у женщин, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Medical Express. При этом важно то, что человек ест в возрасте 20 лет. Специалисты проанализировали рацион 2648 человек в молодости и наличие кальциевых отложений в коронарных артериях в среднем возрасте.

Итог: молодые женщины, потреблявшие около 8 порций фруктов и овощей в день, на 40% реже имели отложения в артериях 20 лет спустя по сравнению с женщинами, потреблявшими лишь 3 порции в день. А вот аналогичная связь в отношении мужчин не работала. Здоровый образ жизни - действенный метод, позволяющий предотвратить развитие болезни сердца и формирование атеросклеротических бляшек. Причем, на состояние человека влияет его поведение и рацион в самом начале жизни.

В свою очередь, специалисты Университетского колледжа Лондона призывают изменить официальные рекомендации ВОЗ в отношении правильного питания. По их мнению, в день нужно съедать 10 порций фруктов и овощей. Пока же действует норма в 5 порций, рассказывает The Telegraph. В целом овощи полезнее фруктов в четыре раза. Каждая порция овощей снижает риск смерти на 16%, а каждая порция фруктов - на 4%.

Овощи и фрукты, потребляемые в больших объемах, значительно сокращают риск преждевременной смерти. Люди, потребляющие минимум 7 порций в день, на 42% реже умирают от любой причины раньше положенного срока. Также ученые выяснили: консервированные и замороженные фрукты повышают риск смерти на 17%, а фруктовый сок не улучшает состояние здоровья вообще. В целом максимальное потребление фруктов и овощей (10 порций) снижает риск смерти от рака на 25%, а риск смерти от болезни сердца - на 31%.

Надо сказать, рекомендации ВОЗ в отношении овощей и фруктов были выпущены еще в 1990 году. Тогда эксперты посчитали, что 400 граммов овощей и фруктов - достаточный объем для снижения риска болезней сердца, инсультов, диабета 2-го типа и ожирения. Кстати, чтобы принципиально изменить рацион людей, британские чиновники предлагают субсидировать фрукты и овощи, снизив на них цены за счет использования денег, собранных в виде налога на содержание сахара в продуктах.