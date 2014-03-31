В США резко возросло количество детей с аутизмом

Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний.

Согласно полученным данным, в 2010 году аутизм встречался у одного ребенка из 110, в 2012 году этот показатель уже составлял 1 к 88, а сейчас цифра угрожающе выросла и составляет 1 к 68. При этом, исследователи не могут назвать причину стремительного роста и распространения заболевания, поражающего нервную систему. Не определена также роль воздействия экологии и других факторов, включая прививки.

Результаты исследования сделаны на анализе информации о сотнях тысяч восьмилетних американцев, проживающих в разных штатах.

Исследователи подтвердили, что случаи аутизма среди мальчиков гораздо выше и шанс возникновения заболевания составляет 1 к 42, при этом девочки страдают недугом в соотношении 1 к 189. Меньше всего диагнозу подвержены жители штата Алабама — 1 к 175, а самый высокий рейтинг — в штате Нью-Джерси, там аутизм в различных формах встречается 1 раз к 45.

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