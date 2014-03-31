Приятные сны можно вызывать искусственно при помощи музыки

Профессор Ричард Вайзман из Университета Хартфордшира заявляет: можно создать условия для идеального сна, после которого человек проснется полным сил. В 2010 году профессор объединился с компанией YUZA для создания приложения для iPhone - Dream:ON, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на News-medical.net.

Данное приложение отслеживает состояние человека во время сна, проигрывая специальные звуковые композиции. Каждая композиция призвана вызвать приятный сон. Например, при прослушивании записи человеку должна сниться прогулка в лесу или отдых на пляже. В самом конце включается будильник, мягко будящий человека. Данное приложение на сегодняшний день загрузили больше 500000 раз. Также были собраны миллионы отчетов об увиденных снах.

После анализа этой информации эксперт сделал вывод: некоторые звуковые композиции реально влияли на сны людей. Так, "природные композиции" увеличивали вероятность сна с цветами и растениями. А вот "пляжные композиции" вызывали, соответственно, сны о пляже и солнце.

Также было установлено: самые странные сны люди видели в полнолуние. В принципе, ученые уже доказывали, что в полнолуние у людей часто сон беспокоен. В целом позитивные сны позволяли людям просыпаться в хорошем расположении духа и эффективно справляться с повседневными делами.