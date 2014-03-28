ВОЗ объявила о ликвидации полиомиелита в 11 странах Южной и Юго-Восточной Азии

В списке значатся Бангладеш, Бутан, Восточный Тимор, Индонезия, Индия, КНДР, Мальдивы, Мьянма, Непал, Шри-Ланка и Таиланд.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 27 марта о ликвидации полиомиелита в 11 странах Южной и Юго-Восточной Азии. В этом списке значатся Бангладеш, Бутан, Восточный Тимор, Индонезия, Индия, КНДР, Мальдивы, Мьянма, Непал, Шри-Ланка и Таиланд. Отныне 80% населения мира избавлено от опасности полиомиелита, было отмечено в сообщении организации.

"Это важная победа для миллионов работников здравоохранения, трудившихся в тесном контакте с правительствами, общественными организациями и международными партнерами", - цитируются в заявлении слова регионального директора ВОЗ по Юго-Восточной Азии Пунама Кетрапала Сингха.

Полиомиелит - острое инфекционное заболевание преимущественно детского и подросткового возраста. Оно поражает центральную нервную систему и иногда вызывает паралич.

OPEN.BY