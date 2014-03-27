Умеренное потребление кофе не приводит к обезвоживанию

Многие считают, что кофе – это хорошее мочегонное средство, которое способно снизить уровень жидкости организма. Но исследователи смогли доказать, что на самом деле кофе помогает людям с обезвоживанием.

Установлено, что кофе даже можно учитывать в общем объеме жидкости, выпиваемой за день. Однако такие выводы относятся только к тем случаям, когда кофе с кофеином употребляется в умеренных количествах и провоцирует мочегонный эффект не больше, чем обычная вода.

Исследователи рассказали, что не стоит употреблять более 4-5 чашек кофе ежедневно. Если данную норму не превышать, то можно существенно повысить уровень жидкости в организме. В принципе, помимо кофе, и прочие напитки с кофеином способны поддержать уровень жидкости, необходимый для здоровья.

Многие до сих пор ложно предполагают, что горячие напитки, особенно кофе, вредны, так как они приводят к потере жидкости. Но, на самом деле, с чашкой кофе вся вода, содержащаяся в ней, поглощается телом, убеждена эксперт Сара Шенкер.