Ивано-Франковщина: польские медики подарили Центру экстренной медпомощи реанимобиль

Польские медики подарили украинским коллегам реанимобиль, сообщили УНИАН в Минздраве.

Полностью оборудованная карета «скорой», сразу же после регистрации, будет оказывать помощь жителям Прикарпатья. Польские коллеги готовят для Ивано-Франковской области еще три таких реанимобили.

По словам главного врача Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Похмурского, это результат сотрудничества Центра с Советом директоров экстренной помощи в Польше.

«Мы работаем с польскими коллегами уже длительное время. Сейчас подписано соглашение с Польской Ассоциацией о сотрудничестве, которое включает ряд важных аспектов. В частности, это - обучение кадров, которое базируется на стандартах поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни или здоровью человека. Кроме этого, благодаря предоставленной квоте Европейской Ассоциацией медицины неотложных состояний, наши 12 специалистов в мае будут учиться в Польше работать по европейским стандартам и протоколам», - отметил Владимир Похмурський.