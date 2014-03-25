Малые дозы спиртного - профилактика проблем со зрением

Медшкола Университета Висконсина установила: физически активные люди, позволяющие себе иногда выпить, реже сталкиваются с проблемами со зрением, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Специалисты проследили почти за 5000 людей 43-84 лет с 1988 по 2013 год. За это время у 5,4% появились проблемы со зрением.

Так, среди людей, тренировавшихся 3 раза в неделю и больше, лишь у 2% были нарушения зрения. Среди людей, ведущих сидячий образ жизни, таковых было 6,7%. Когда в расчет приняли возраст людей, специалисты выяснили: физически активные люди на 58% реже имели проблемы со зрением, чем люди, ведущие сидячий образ жизни.

Что касается употребления спиртного, то люди, вообще не пьющие алкоголь, чаще сталкивались с осложнениями, чем люди, выпивающие от случая к случаю (11% против 4,8%). После оценки возраста, оказалось, иногда выпивающие люди на 49% реже имели проблемы со зрением по сравнению с воздерживающимися от спиртного.

Но люди, пьющие много и часто, а также курильщики, имели немного повышенный риск развития нарушений зрения. По словам ученых, риск повышался незначительно со статистической точки зрения. Например, риск нарушений зрения была примерно одинаковым и для людей, выпивающих менее одного напитка в неделю, и для тех, что выпивал ежедневно по 1-2 напитка.