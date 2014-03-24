Специалисты опровергают информацию о мочегонном эффекте кофе

Принято считать, что кофе выступает в качестве мочегонного средства и снижает уровень жидкости организма. Но теперь эксперты доказали обратное. На самом деле, кофе способен помочь людям с обезвоживанием, ведь его можно учитывать в общем объеме жидкости, выпиваемой за день, пишет Meddaily.ru со ссылкой на NDTV Cooks.

Сотрудники Британской ассоциации кофе оговаривается: сделанные выводы относятся лишь к тем случаям, когда кофе с кофеином употребляется в умеренных количествах. При таком раскладе кофе будет провоцировать мочегонный эффект не больше чем обычная вода.

С Ассоциацией согласен и Британский фонд диетологии. Его эксперты приравнивают умеренное потребление кофе к 4-5 чашкам кофе в день максимум. Если не превышать эту норму, то можно повысить уровень жидкости в организме. В принципе, помимо кофе, и прочие напитки с кофеином способны поддержать уровень жидкости, необходимый для здоровья.

"Многие до сих пор ложно предполагают, что горячие напитки, особенно кофе, вредны, так как они приводят к потере жидкости. Но, на самом деле, с чашкой кофе вся вода, содержащаяся в ней, поглощается телом", - комментирует эксперт в области здоровья Сара Шенкер.