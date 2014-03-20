Беременным нельзя много загорать, считает австралийский профессор

Если беременная женщина постоянно находится на солнце, она может столкнуться с осложнениями, предупреждает Квинслендский технологический университет. Как отмечает Meddaily.ru, было проведено исследование 45 женщин. Оказалось, у беременных, регулярно пребывавших на улице, отмечалось 20%-е снижение уровня соли фолиевой кислоты.

А, как известно, дефицит соли фолиевой кислоты у беременных женщин связан с дефектами нервной трубки у ребенка, включая расщепление позвоночника. Оно вызывает паралич нижних конечностей у детей и деформации тела. Также дефицит грозит выкидышами.

Профессор Майкл Кимлин не исключает, что сделанные выводы относятся только к жительницам тропических регионов. Он собирается провести более масштабное исследование. Но одно можно сказать точно: в Квинсленде, мировой столице рака кожи, где большую часть времени стоит солнечная погода, женщины должны опасаться УФ-воздействия. Из-за него у них могут быть снижены показатели соли фолиевой кислоты. И перед тем, как планировать беременность, или на ранних сроках стоит протестировать концентрацию соли в организме.