Жительница Танзании успешно выносила дочь в брюшной полости

22-летняя жительница Танзании успешно доносила в своей брюшной полости до срока 32 недель и произвела на свет здоровую девочку. Этот очень редкий случай абдоминальной (брюшной) беременности, закончившийся рождением живого ребенка, описан в журнале BioMed Central.

Абдоминальная беременность - редкая форма внематочной беременности, встречающаяся примерно в одном на 10 тысяч случаев беременности. Плодное яйцо может сначала имплантироваться в одной из фаллопиевых труб, а затем попасть в брюшную полость, где происходит вторичная имплантация на поверхности внутренних органов.

Подобная беременность очень редко донашивается до срока, на котором возможно рождение жизнеспособного ребенка, и чревата большими рисками для жизни матери. Диагностика абдоминальной беременности весьма затруднена, так как ее симптомы обычно совпадают с признаками обычной беременности.

Как сообщают врачи отделения акушерства и гинекологии госпиталя в Мванзе (Танзания), пациентка, находившаяся на 32 неделе беременности, поступила в клинику с жалобами на продолжающиеся последнюю неделю боли в брюшной полости, а также слабые движения плода. Предыдущие обследования женщины, в том числе ультразвуковое исследование, не выявляли какой-либо патологии беременности. Врачи заподозрили у пациентки, боли у которой нарастали, абдоминальную беременность только после второго после поступления УЗИ, а третье обследование подтвердило этот диагноз.

После проведенной лапаротомии врачи извлекли из брюшной полости женщины живую девочку весом 1700 граммов. Состояние новорожденной сразу после появления на свет оценили в 8 и через пять минут в 10 баллов по шкале Апгар. Уже через неделю мать и ребенок в хорошем состоянии были выписаны из больницы.

Medportal.ru