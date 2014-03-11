Предсказать болезнь Альцгеймера можно по анализу крови

Американские ученые разработали метод, который позволяет по анализу крови выявить предрасположенность к развитию болезни Альцгеймера у здоровых пожилых людей. Точность нового метода составляет 90%, отмечается в статье журнала Nature.

В ходе исследования авторы работы взяли кровь у 525 добровольцев из группы высокого риска развития болезни Альцгеймера в возрасте старше 70 лет. Участники эксперимента наблюдались в течение 5 лет, за это время у 28 из них появились когнитивные нарушения.

Сравнив химический состав крови здоровых добровольцев и тех, у кого развилась деменция, ученые заметили, что у 28 пациентов с когнитивными нарушениями уровень 10 липидов ниже, чем у остальных. Чтобы подтвердить полученные результаты, исследователи взяли анализ крови еще у 54 пациентов с болезнью Альцгеймера и когнитивными нарушениями средней тяжести. Все они имели низкий уровень тех же самых 10 липидов.

По словам авторов работы, точность предложенного ими метода достигает 90%. Причем тест позволяет выявить болезнь Альцгеймера до появления характерных симптомов.

Ремедиум