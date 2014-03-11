Процедуры, призванные избавить от морщин, могут лишить человека зрения

В США Управление по продовольствию и медикаментам поддерживает только применение филлеров в области вокруг рта и в самом центре лба.

Хотя филлеры не рекомендованы для введения в зону вокруг глаз, некоторые медики все равно делают инъекции в эту область. По словам доктора Мишель Карл, именно такая процедура угрожает здоровью глаз. Суть в том, что филлер может случайно просочиться в кровеносные сосуды. Таким образом, артерии, питающие кровью глаза, заблокируются. В принципе, известны случаи и инсультов, приводящих к летальному исходу.

Карл призывает специалистов, работающих в области красоты, озвучивать своим клиентам описанные риски. Доктор исследовала три случая потери зрения после введения филлера. В частности, одной 40-летней пациентке сделали инъекцию коллагена в лоб. После процедуры женщина ослепла на правый глаз. Аналогичный случай произошел с 30-летним мужчиной. Но он ослеп на левый глаз, так как приток крови к сетчатке нарушился. Третий пострадавший - 60-летняя пациентка, которой ввели филлер рядом с линией роста волос.

Меддэйли