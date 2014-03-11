Нехватка сна сравнима с алкогольным опьянением, показали наблюдения

Каждые пять часов бодрствования можно соотнести с эффектом одного алкогольного напитка, с точки зрения того, как работает мозг, передает Voxy. Получается, если человек пребывает в состоянии бодрствования уже 20 часов, то он не может полноценно функционировать, как и человек, превысивший установленную допустимую дозу алкоголя, при которой можно садиться за руль, пишет Meddaily.ru.

Так что, водить после бессонной ночи категорически запрещено. Из-за нехватки сна в организме повышается концентрация стрессового гормона кортизола. Немного падает температура тела, и иммунитет перестает работать в полную силу. А вот мозг в такой ситуации действует так же, как и при алкогольном опьянении.

С точки зрения выполнения задания на зрительно-моторную координацию, каждый час бодрствования соответствует дополнительной концентрации спиртного в крови, равной 0,004%. Получается, человек, спавший менее пяти часов, имеет нарушенную координацию.

Чаще всего с данной проблемой сталкиваются молодые люди, так как они плохо переживают нехватку сна. Потом, согласно статистике, среди этой возрастной группы нередки случаи расстройств сна. И количество людей с данным типом проблем постоянно увеличивается.