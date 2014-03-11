Кофеин вызывает панические атаки и тревожность

Кофеин - мощное психоактивное соединение. В больших дозах он может даже привести к летальному исходу, отмечает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Одна шестнадцатая чайной ложки кофеинового порошка дает хороший заряд бодрости, но четверть чайной ложки провоцирует учащенное сердцебиение, потливость и острое тревожное состояние. При этом каждый 20-й взрослый страдает от тревожности. Не исключено, что распространенность чая, кофе и энергетиков делает вклад в эту статистику.

Особенность кофеина заключается в повышенной мобильности. Молекула кофеина настолько мала, что добирается до мозга всего за 20 минут, легко проходя гематоэнцефалический барьер. Как только молекула оказывается в мозге, она блокирует поглощение аденозина - нейропередатчика, сигнализирующего мозгу о состоянии сонливости. Плюс, кофеин стимулирует центральную нервную систему, немного повышает давление.

По мнению Джона Гредена, почти любой начинает испытывать симптомы тревожности под воздействием кофеина. Притом, есть генетическая предрасположенность к психическим отклонениям, вызванным кофеином. Сюда относятся острая тревожность и панические атаки. Все обусловлено разницей в рецепторах аденозина. По этой же причине некоторые без проблем засыпают даже после пяти чашек кофе.

Тот факт, что кофеин связан с паническими атаками, доказал эксперимент. Оказалось 52% человек сталкивались с паническими атаками или тревожностью после потребления кофе и кофеина. При этом такая же реакция наблюдалась у 41% родственников первой очереди. А до этого панические атаки у людей никогда не случались. В отдельных случаях кофеин вызывал и галлюцинации. Это так работало сочетание кофеина и высокого уровня стресса. Кстати, отказ от кофеина дает полноценный синдром отмены. Он выражается в головных болях, мышечных болях, усталости, апатии и депрессии.