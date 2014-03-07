Cмертность при Альцгеймере приближается к показателям при раке - ученые

Согласно данным Центра по контролю заболеваемости (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в настоящее время болезнь Альцгеймера занимает шестое место в структуре смертности населения в США. Лидируют в этом списке болезни сердца и онкологические заболевания.

Реальная смертность при болезни Альцгеймера, выражающейся в постепенной утрате умственных способностей, в пять-шесть раз выше официальных данных, считают ученые из США, труд которых опубликован в журнале Neurology Американской академии неврологии.

Согласно данным Центра по контролю заболеваемости (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в настоящее время болезнь Альцгеймера занимает шестое место в структуре смертности населения в США. Лидируют в этом списке болезни сердца и онкологические заболевания.

"Свидетельства о смерти часто фиксируют непосредственную причину смерти, например, пневмонию, в то время как болезнь Альцгеймера или другие типы слабоумия не учитываются в качестве истинных причин",- говорит доктор Брайн Джеймс (Bryan James) из Медицинского центра при Университете Раша в Чикаго (Rush University Medical Center in Chicago).

В ходе исследования свыше 2,5 тысячи участников в возрасте 65 лет и старше проходили ежегодное обследование на деменцию. Средний возраст участников составил 78 лет. Через примерно 8 лет после начала исследования 1090 человек скончались. У 599 участников развилась болезнь Альцгеймера. Среднее время от момента постановки диагноза до смерти составило четыре года. Диагноз был подтвержден при посмертном вскрытии в 90% случаев.

Смертность была более чем в четыре раза выше в группе участников от 75 до 84 лет с установленным диагнозом "болезнь Альцгеймера", среди пациентов от 85 лет и старше - почти в три раза выше. Более трети всех смертей среди участников были связаны с этим заболеванием.

По мнению авторов, эти данные говорят о том, что, например, в 2010 году в США умерли из-за этой болезни порядка 503,4 тысячи человек в возрасте старше 75 дет, что в пять-шесть раз больше, чем 83,4 тысячи, заявленные CDC.

РИА Новости