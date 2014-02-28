Дети, которые часто меняют школы, подвержены повышенному риску нарушений психики

Дети, которые часто меняют школы, подвержены повышенному риску появления звуковых галлюцинаций, состояния бреда и других симптомов, связанных с психозом подросткового возраста, пишут Подробности.

Так считают специалисты из Медицинской школы Уорвика в Англии.

"Эксперты подсчитали, что дети, которые меняют школы более трех раз, на 60% чаще сталкиваются с тревожными симптомами в возрасте 12 лет, чем их сверстники, не менявшие школы", - говорится в сообщении исследователей.

Ученые сделали такие выводы на основе наблюдений за 14 тысяч беременных женщин, а после родов - за их детьми, на протяжении их жизни. В возрасте 12 лет около 6,5 тысячи детей были опрошены на предмет наличия симптомов психоза, таких как мимолетные галлюцинации и бред.

Выяснилось, что 5,6% из опрошенных сталкивались с мимолетным бредом и галлюцинациями, а 8,1% имели схожие симптомы. У многих они исчезали, и в будущем психические расстройства, такие как шизофрения, не развивались.

Эксперты считают, что результаты исследования показывают только ассоциативную связь, а не причинно-следственную. Тем не менее, вполне возможно, отмечают ученые, что при смене школы ребенок чувствует себя уязвимым и социально неадаптированным.