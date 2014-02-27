Рожденные с помощью кесарева сечения дети чаще толстеют
17:42, 27 февраля 2014Зарубежные новости
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Вероятность ожирения в случае кесарева на целых 26% выше, чем в обычных родах
ожденные с помощью кесарева сечения дети чаще страдают от ожирения во взрослой жизни, полагают британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале PLOS Medicine, пишет Газета.ру.
Вероятность ожирения в случае кесарева на целых 26% выше, чем в обычных родах. К такому выводу ученые пришли в ходе анализа данных 15 исследований, участниками которых стали примерно 38 тыс. добровольцев.
Кроме того, исследователи выяснили, что рожденные с помощью кесарева сечения дети чаще страдают от астмы и диабета первого типа.
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