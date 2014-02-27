Рожденные с помощью кесарева сечения дети чаще толстеют

ожденные с помощью кесарева сечения дети чаще страдают от ожирения во взрослой жизни, полагают британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале PLOS Medicine, пишет Газета.ру.

Вероятность ожирения в случае кесарева на целых 26% выше, чем в обычных родах. К такому выводу ученые пришли в ходе анализа данных 15 исследований, участниками которых стали примерно 38 тыс. добровольцев.

Кроме того, исследователи выяснили, что рожденные с помощью кесарева сечения дети чаще страдают от астмы и диабета первого типа.