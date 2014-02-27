Прием парацетамола во время беременности увеличивает риск гиперактивности у ребенка

У детей, рожденных женщинами, принимавшими во время беременности препараты с парацетамолом, чаще диагностируется синдром гиперактивности и дефицит внимания (СДВГ) и другие схожие расстройства поведения. К такому выводу приходят датские исследователи,статья которых опубликована в JAMA Pediatrics.

Парацетамол - один из популярнейших безрецептурных обезболивающих препаратов, широко используется с середины прошлого века. При этом результаты нескольких недавних лабораторных исследований свидетельствуют о способности этого ЛС влиять уровни различных гормонов у подопытных животных. Если эти изменения происходят во время беременности, они могут отрицательно сказаться на развитии ЦНС плода, отмечают исследователи.

Чтобы проверить это предположение, авторы публикации изучили медицинские данные 64 тысяч датских детей появившихся н свет в 1996-2002 гг., и задействованных в национальном исследовании здоровья новорожденных Danish National Birth Cohort, а также их матерей.

Более половины – 56% - женщин принимали парацетамол во время беременности. Рожденным у этих женщин детям на 37% чаще ставился диагноз гиперкинетичекого расстройства (тяжелая форма СДВГ), им на 29% чаше назначались лекарства для лечения СДВГ, у них также на 13% чаще наблюдались поведенческие изменения, характерные для заболевания, к 7 годам.

Выявленная взаимосвязь была сильнее для детей женщин, принимавших парацетамол в течение более чем одного триместра беременности, она также усиливалась с увеличением частоты приема лекарства.

Дополнительный риск СДВГ, выявленный в ходе исследования, невелик, и не должен быть поводом для беспокойства для матерей, которые принимали парацетамол во время беременности, отмечает один из авторов исследвоания, эпидемиолог из Университета Орхуса Йорн Олсен (Jorn Olsen). Тем не менее, женщинам стоит помнить о том, что во время беременности не стоит принимать парацетамол без веских на то оснований, считает он.

В своих подсчетах датские ученые учитывали влияние такого фактора, как воспалительные или инфекционные заболевания женщин во время беременности – они являются одной из главных причин приема парацетамола и при этом сами по себе могут оказать негативное влияние на развитие плода.

Впрочем, как отмечается в редакционном комментарии к исследованию, учесть все причины приема парацетамола, которые могут оказать влияние на риск СДВГ, практически невозможно. Поэтому обнаруженная закономерность нуждается в дополнительном изучении и подтверждении.

Ремедиум