Ночные смены наносят человеческому организму большой вред

Британские ученые, занимающиеся проблемами сна в исследовательском центре в университете Саррея, пришли к выводу, что ночная работа может приводить к долгосрочным отрицательным последствиям, повышая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака, пишет ВВС.

Их выводы основаны на более глубоком понимании воздействия нарушений естественных ритмов на молекулярном уровне.

Речь идет о циркадных ритмах, которым подчинен человеческий организм, приспособившийся в результате миллионов лет эволюции к бодрствованию днем и сну ночью.

Нарушение этих биоритмов приводит к нарушению многих процессов и функций, в том числе гормональной деятельности, температурного режима тела, мышечного тонуса, настроения и умственной активности.

Статья с изложением результатов исследования на базе 22 испытуемых, которые были переведены на ночной режим существования, опубликованы в американском журнале "Труды Национальной Академии наук" (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Анализы крови показывают, что в обычных обстоятельствах 6% генов имеют встроенные биологические часы, определяющие их активность в определенное время суток.

Ночная работа приводит к выключению этого механизма на генетическом уровне.

"Более 97% таких ритмичных генов при сбое режима сна теряют свою синхронизацию, и это объясняет, почему мы так плохо себя чувствуем при перемещении из одного часового пояса в другой или при работе в ночные часы", - объясняет доктор Саймон Арчер, один из исследователей в университете Саррея.

Профессор Дерк-Ян Дийк, также принимавший участие в этом исследовании, указывает, что каждый орган имеет свой собственный ритм активности, и при переходе на ночной режим работы происходит полная утрата синхронизации в работе сердца, мозга и почек.

По данным ученых, последствия этого проявляются через несколько лет ночной работы. Они были удивлены масштабами негативного воздействия этих сбоев в циркадных ритмах.

Возможная связь между ночными сменами и повышенным риском возникновения диабета и избыточного веса известна уже давно. Пока ученые не могут сказать, насколько постоянны эти изменения в человеческом механизме, однако они не сомневаются, что они приводят к масштабным сдвигам в функционировании внутренних органов и нервной системы человека.