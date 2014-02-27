Диабет у женщин связан с повышенным риском инсульта, сообщается в статье американских ученых, опубликованной в медицинском журнале Diabetologia, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли, проведя исследование, участниками которого стали 10 876 мужчин и 19 278 женщин, страдающих сахарным диабетом второго типа.

Исследователям удалось установить, что повышенный риск инсульта у женщин-диабетиков вызван высоким уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c) — показателя, отражающего среднее содержание сахара в крови за длительный период.

В то же время у мужчин подобной взаимосвязи не наблюдалось.