Диабет у женщин связан с повышенным риском инсульта
13:58, 27 февраля 2014Зарубежные новости
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Исследователям удалось установить, что повышенный риск инсульта у женщин-диабетиков вызван высоким уровнем гликированного гемоглобина
Диабет у женщин связан с повышенным риском инсульта, сообщается в статье американских ученых, опубликованной в медицинском журнале Diabetologia, пишет Газета.ру.
К такому выводу они пришли, проведя исследование, участниками которого стали 10 876 мужчин и 19 278 женщин, страдающих сахарным диабетом второго типа.
Исследователям удалось установить, что повышенный риск инсульта у женщин-диабетиков вызван высоким уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c) — показателя, отражающего среднее содержание сахара в крови за длительный период.
В то же время у мужчин подобной взаимосвязи не наблюдалось.
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