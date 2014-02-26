Дефицит железа в организме повышает риск инсульта

Это установил Национальный институт сердца и легких Имперского колледжа Лондона. Почему именно дефицит железа приводит к инсульту, ученые исследовали на примере 497 человек с наследственной телеангиэктазией (НТА), расширением мелких сосудов. У них проанализировали уровень железа в сыворотке крови, пишет Ремедиум.

Если у обычного человека мелкие тромбы не попадают в кровоток, то при НТА в условиях расширения просвета сосудов небольшие кровяные сгустки могут попасть в кровяное русло и достичь головного мозга. Если же при НТА уровень железа в сыворотке крови был немного снижен (6 микромоль на литр), то риск инсульта повышался в два раза.

Видимо, уровень железа напрямую отражался на вязкости крови. При нехватке железа кровь становится более вязкой, повышается адгезия (прилипание) тромбоцитов, и тромбы образуются легче. Можно ли уменьшить риск инсульта с помощью добавок для лечения железодефицита, пока сказать нельзя.

Согласно официальной статистике, дефицит железа зафиксирован более чем у 30% населения Земли. При этом каждый год более 15 миллионов людей во всем мире сталкиваются с инсультом, а в 6 миллионах случаев инсульт приводит к летальному исходу.