Ученые оценили масштаб радиоактивной угрозы от катастрофы на «Фукусиме»

Японские ученые оценили масштаб радиоактивной угрозы для жителей земель, расположенных в непосредственной близости от АЭС «Фукусима», сообщается в статье, опубликованной в научном журнале PNAS, пишет Газета.ру.

Так, им удалось установить, что в 2012 году местные жители получили дозу облучения, равную 0,89–2,51 миллизивертам в год (мЗв/год), в то время как средний уровень облучения по Японии составляет примерно 2 мЗв/год без всяких катастроф на атомных электростанциях.

В ходе исследования ученые измерили уровни радиоактивного цезия в еде, воздухе и на земле. Им удалось установить, что излучение осевших на земле радионуклидов составляет 1,03–2,75 мЗв/год, излучение от выращенных там овощей и фруктов — 0,0058 — 0,019 мЗв/год, а воздухе таких частиц содержалось лишь на 0,001 мЗв/год.

По расчетам ученых, излучение к 2062 году не будет превышать 1 без всяких катастроф на атомных электростанциях.

Что касается раковых заболеваний, то вероятность заболеть раком молочной железы у женщин в близких к «Фукусиме» районах возрастает на величину от 0,28 до 1,06%. Ученые полагают, что примерно на столько же возрастает риск развития и других онкологических заболеваний.