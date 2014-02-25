Украинские медики завершают пребывание в составе сил НАТО в Афганистане

Украинские медики завершают пребывание в Афганистане в составе польского контингента миротворческой миссии НАТО, а другие специалисты и далее будут оставаться в этой стране в составе численно меньшего контингента сил Североатлантического Альянса.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Миссии Украины при НАТО.

"На протяжении более трех лет украинские военные медики работали в составе польского военного контингента Международных сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистане, который дислоцирован в провинции Газни. За этот период ими были проведены тысячи оперативных вмешательств и других лечебно-медицинских мероприятий ради спасения жизни и здоровья как военнослужащих МССБ, так и местного населения", - говорится в сообщении Миссии.

"Украинские военные медики также постоянно привлекались к воздушной медицинской эвакуацию раненных военнослужащих МССБ и национальных сил безопасности Афганистана. Высокий профессионализм украинских специалистов и их преданность делу неоднократно отмечалось руководством польского контингента. Плановое свертывание польского полевого госпиталя, в котором работали украинские военнослужащие, проводится в рамках постепенного сокращения сил и средств международной коалиции в Афганистане", - сообщает Миссия Украины при НАТО.

Как сообщал УНИАН, три украинских военных врача (специалисты по хирургии, анестезиологии и общей терапии) находились в Афганистане с начала 2011 года. В прошлом году Украина довела численность своего контингента в Афганистане до максимума в тридцать военнослужащих, что предусмотрено Указом Президента Украины от января 2010 года. В Афганистане остаются офицеры-связисты в штабе сил НАТО в Кабуле, а также эксперты по разминированию.